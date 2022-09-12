Пярвиз Шахбазов: Азербайджан увеличил экспорт газа на 23%

За январь-август этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 23%.

За январь-август этого года Азербайджан увеличил экспорт газа на 23%.

Как передает Report, об этом министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов сообщил в своем аккаунте в Twitter.

По его словам, согласно оперативным данным, за 8 месяцев текущего года в Европу было экспортировано 7,3 млрд кубометров газа, в Турцию – 5,4 млрд кубометров, а в Грузию – 1,7 млрд кубометров.

Отметим, что в настоящее время пропускная способность Трансадриатического газопровода, являющегося европейской частью Южного газового коридора, составляет 11 млрд кубометров газа в год. Консорциум TAP AG рассматривает 3 сценария увеличения пропускной способности трубопровода: ограниченный - до 14,4 млрд кубометров, частичный - до 17,1 млрд кубометров и полный - до 20 млрд кубометров в год.

Напомним, что строительство TAP было завершено в октябре 2020 года. Общая длина TAP составляет 878 км, из которых 550 км приходится на северную часть Греции, 215 км-на территорию Албании, 105 км проходит по дну Адриатического моря, а 8 км-по территории Италии.