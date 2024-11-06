Пярвиз Шахбазов: Азербайджан реализует мегапроекты по сокращению парниковых выбросов

14:59

Азербайджан, являющийся надежным партнером в области энергетической безопасности, в настоящее время реализует мегапроекты, которые обеспечат увеличение доли возобновляемой энергии в производстве электроэнергии до 35,5% и сокращение выбросов парниковых газов на 2,8 млн тонн к 2030 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр Пярвиз Шахбазов на первом Министерском заседании Всемирной группы по термоядерной энергии в Риме.

По его словам, атомная энергетика играет важную роль в глобальном энергетическом переходе, так как является чистым, стабильным и долгосрочным источником энергии за счет высокой эффективности, производства большого количества электроэнергии при минимальных ресурсах, а также низкого уровня парниковых выбросов.

Министром отмечена важность глобальных усилий Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по безопасному, мирному и устойчивому использованию ядерной энергии, а также инициативы Atoms4NetZero, направленной на увеличение роли этого вида энергии вместе с ВИЭ в глобальном энергетическом переходе.

Шахбазов также отметил вклад Азербайджана в широкомасштабный "зеленый энергетический переход" путем создания "зеленых энергетических коридоров" от Каспийского моря и Центральной Азии до Европы.

Министр сказал, что приоритеты председательства Азербайджана на COP29, подтверждающие приверженность страны цели стать "страной зеленого роста", "зеленые энергетические" инициативы и обязательство обновить национальные цели в рамках "Определяемых на национальном уровне вкладов" (NDC), выдвигают на первый план важность использования всех источников "чистой энергии": "В этом отношении мы считаем, что ядерная энергия, включая малые модульные реакторы, может стать одним из элементов, поддерживающих энергетический переход в нашей долгосрочной энергетической стратегии. Азербайджан готов к сотрудничеству с МАГАТЭ для внедрения новых технологий в энергетическом секторе, оставаясь верным своим международным обязательствам и осваивая передовой опыт".

Он отметил, что программа по Азербайджану, рассчитанная на 2024-2029гг, внесет важный вклад в развитие сотрудничества страны с МАГАТЭ в области ядерных технологий и энергетике. Министр подчеркнул, что Азербайджан привержен принципу мирного использования ядерной энергии и после COP28 и Саммита по ядерной энергии будет уделять особое внимание тому, чтобы COP29 также стал платформой, подчеркивающей и продвигающей важность ядерной энергии в борьбе с изменением климата.