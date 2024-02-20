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Министр: Азербайджан предпринимает важные шаги для реализации коридора "зеленой" энергии

Министр: Азербайджан предпринимает важные шаги для реализации коридора "зеленой" энергии Предпринимаются важные шаги по превращению Азербайджана в поставщика ВИЭ и реализации коридора "зеленой" энергии для ее транспортировки в Европу.
Энергетика
20 февраля 2024 г. 17:30
Министр: Азербайджан предпринимает важные шаги для реализации коридора зеленой энергии

Предпринимаются важные шаги по превращению Азербайджана в поставщика ВИЭ и реализации коридора "зеленой" энергии для ее транспортировки в Европу.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство энергетики, об этом министр Пярвиз Шахбазов заявил в ходе обсуждений, организованных в США Атлантическим советом.

Была рассмотрена политика Азербайджана в качестве страны-хозяйки COP29 по ускорению энергетического перехода на национальном и глобальном уровне, декарбонизации, сокращению выбросов метана и климатическому финансированию, а также курс, связанный с развитием ВИЭ.

Подчеркнув, что независимая энергетическая политика Азербайджана с самого начала развивалась на основе тесного партнерства с США, П. Шахбазов отметил исключительное значение этого сотрудничества в реализации инициатив нашей страны в области энергетической безопасности, в продвижении нефтегазовых ресурсов Каспия на мировые рынки.

Министр подчеркнул важность глобальной солидарности в отношении энергетического перехода и финансирования для достижения климатических целей.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Azərbaycan “yaşıl enerji” dəhlizini həyata keçirmək üçün mühüm addımlar atır”

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