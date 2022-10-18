Пярвиз Шахбазов: Азербайджан планирует экспортировать "зеленую энергию" в Европу

Азербайджан планирует экспортировать в Европу помимо природного газа и "зеленую энергию".

Азербайджан планирует экспортировать в Европу помимо природного газа и "зеленую энергию".

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов в ходе встречи с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с министром окружающей среды и энергетики Греции Костасом Скрекасом.

На встрече были обсуждены вопросы, вытекающие из сотрудничества двух стран в области энергетики.

П.Шахбазов проинформировал о работе, проделанной в Азербайджане в рамках процесса перехода к "зеленой энергии" в соответствии с текущими вызовами. Было подчеркнуто значение природного газа в переходный период и представлена информация о газовых месторождениях и запасах в нашей стране в контексте удвоения объемов экспорта газа в Европу, предусмотренного Меморандумом о взаимопонимании в области энергетики, подписанным между Азербайджаном и Европейским Союзом.

K.Скрекас отметил, что Южный газовый коридор имеет большое значение для Греции с точки зрения источников газа и диверсификации маршрутов.