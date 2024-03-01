О нас

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан направит на экспорт половину добытого газа в этом году

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан направит на экспорт половину добытого газа в этом году Азербайджан планирует добычу 48 млрд кубометров природного газа в этом году, половина которого будет направлена на экспорт.
Энергетика
1 марта 2024 г. 19:06
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан направит на экспорт половину добытого газа в этом году

Азербайджан планирует добычу 48 млрд кубометров природного газа в этом году, половина которого будет направлена на экспорт.

Как сообщает Report, об этом министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявил на пресс-конференции по итогам 10-й встречи в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 2-й встречи в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"Основными направлениями экспорта останутся Турция, Грузия и Европа. В то же время мы несколько увеличим объем экспорта газа", - сказал министр.

Отметим, что в прошлом году Азербайджан экспортировал в Европу 11,9 млрд кубометров газа, в Турцию - 9,5 млрд кубометров, в Грузию - 2,5 млрд кубометров.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan bu il istehsal edəcəyi qazın yarısını ixrac edəcək"

Самое важное

Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
Президент Азербайджана: В следующем году на месторождении АЧГ начнется добыча природного газа
1 марта 2024 г. 11:47
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета
29 февраля 2024 г. 16:48
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
Омбудсмен Азербайджана предложила увеличить число отпускных дней для срочников до 20-ти
29 февраля 2024 г. 11:10
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам XII азербайджано-российского межрегионального форума
28 февраля 2024 г. 23:24
Армяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
ВидеоАрмяне полностью разрушили кладбище села Малыбейли
28 февраля 2024 г. 12:46
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
Король Нидерландов поздравил президента Ильхама Алиева
27 февраля 2024 г. 18:47
Президент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
ФотоПрезидент заложил фундамент мемориала жертвам Ходжалинского геноцида и встретился с представителями общественности района
26 февраля 2024 г. 22:23
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
26 февраля 2024 г. 20:39
Репортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
ФотоРепортаж из Ходжалы спустя 32 года после страшной трагедии
26 февраля 2024 г. 11:35
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида
25 февраля 2024 г. 21:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi