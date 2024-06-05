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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан нацелен на расширение ЮГК

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан нацелен на расширение ЮГК Азербайджан нацелен на расширение Южного газового коридора (ЮГК).
Энергетика
5 июня 2024 г. 10:25
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан нацелен на расширение ЮГК

Азербайджан нацелен на расширение Южного газового коридора (ЮГК).

Как сообщает Report, об этом сказал министр энергетики Пярвиз Шахбазов на Бакинском энергетическом форуме.

По его словам, уже утверждена ежегодная транспортировка Азербайджаном 24,3 млрд кубометров природного газа через ЮГК: "Тем самым объем транспортируемого в Европу природного газа увеличился до 12 млрд кубометров. Азербайджан взял на себя обязательство по транспортировке газа своим партнерам. Подписанное вчера между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и турецкой компанией BOTAŞ соглашение является подтверждением этого, и еще больше усилит роль Азербайджана как поставщика и транзитера газа".

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Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan SGC-nin genişləndirilməsini qarşıya məqsəd qoyub"

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