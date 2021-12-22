Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Турцию более 85 млрд кубометров природного газа

С 2007 года по настоящее время на газовый рынок Турции с месторождения “Шахдениз” было поставлено более 85 млрд кубометров природного газа.

С 2007 года по настоящее время на газовый рынок Турции с месторождения “Шахдениз” было поставлено более 85 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

“В братскую Турцию с июля 2018 года по декабрь этого года по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было поставлено 13,6 млрд кубометров природного газа. Из 7,7 млрд кубометров природного газа, поставленного в Турцию за 11 месяцев этого года, 5,1 млрд кубометров пришлось на долю TANAP", - сказал министр.

Касаясь инвестиционной деятельности нашей страны в Турции на примере таких проектов, как нефтеперерабатывающий завод STAR, Petkim, Шахбазов сказал, что инвестиции Азербайджана в Турции превышают 19 млрд долларов США.

Министр расценил Азербайджано-турецкий энергетический форум как платформу, поддерживающую расширение азербайджано-турецких отношений на уровне энергетического партнерства. Шахбазов отметил, что азербайджано-турецкий союз, обеспечивающий безопасность, развитие и прогресс, является ведущим фактором новых геополитических реалий и процессов развития в регионе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.