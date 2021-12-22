О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Турцию более 85 млрд кубометров природного газа

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Турцию более 85 млрд кубометров природного газа С 2007 года по настоящее время на газовый рынок Турции с месторождения “Шахдениз” было поставлено более 85 млрд кубометров природного газа.
Энергетика
22 декабря 2021 г. 14:29
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан экспортировал в Турцию более 85 млрд кубометров природного газа

С 2007 года по настоящее время на газовый рынок Турции с месторождения “Шахдениз” было поставлено более 85 млрд кубометров природного газа.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов, выступая на 1-м Азербайджано-турецком энергетическом форуме в Баку.

“В братскую Турцию с июля 2018 года по декабрь этого года по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP) было поставлено 13,6 млрд кубометров природного газа. Из 7,7 млрд кубометров природного газа, поставленного в Турцию за 11 месяцев этого года, 5,1 млрд кубометров пришлось на долю TANAP", - сказал министр.

Касаясь инвестиционной деятельности нашей страны в Турции на примере таких проектов, как нефтеперерабатывающий завод STAR, Petkim, Шахбазов сказал, что инвестиции Азербайджана в Турции превышают 19 млрд долларов США.

Министр расценил Азербайджано-турецкий энергетический форум как платформу, поддерживающую расширение азербайджано-турецких отношений на уровне энергетического партнерства. Шахбазов отметил, что азербайджано-турецкий союз, обеспечивающий безопасность, развитие и прогресс, является ведущим фактором новых геополитических реалий и процессов развития в регионе под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: "Azərbaycan Türkiyəyə 85 milyard kubmetrdən çox təbii qaz ixrac edib"

Экслюзивные новости

В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
В Бакинский дворец спорта назначен новый директор
22 декабря 2021 г. 13:51
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
Турецкие производители климатического оборудования хотят нарастить поставки в Азербайджан
22 декабря 2021 г. 12:53
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
В Азербайджане за неуплату алиментов были объявлены в розыск более 3 тыс. человек
22 декабря 2021 г. 12:33
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
Обнародовано число получивших в Азербайджане охранные ордера
22 декабря 2021 г. 11:03
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
Министр: Контролируем ситуацию на границе и территориях, где временно находятся миротворцы
22 декабря 2021 г. 08:54
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
Закир Гасанов: Неправильно преуменьшать мощь врага, показывать, что он слишком слаб
22 декабря 2021 г. 07:44
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
Закир Гасанов раскрыл подробности Шушинской операции
22 декабря 2021 г. 05:11
Вице-президент BP: Шахдениз за 25 лет оправдал все ожидания
Вице-президент BP: "Шахдениз" за 25 лет оправдал все ожидания
21 декабря 2021 г. 15:31
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
BP: Запасы газа в Азербайджане эквивалентны более 75% общих запасов газа в Европе
21 декабря 2021 г. 14:50
Вице-президент BP : Шахдениз открыл новую главу в истории Азербайджана
Вице-президент BP : "Шахдениз" открыл новую главу в истории Азербайджана
21 декабря 2021 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi