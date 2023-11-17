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Пярвиз Шахбазов: Азербайджан достигнет своей цели в области ВИЭ на 3 года раньше

Пярвиз Шахбазов: Азербайджан достигнет своей цели в области ВИЭ на 3 года раньше К 2027 году в результате интеграции "зеленой энергии" в объеме 1870 МВт в энергетическую систему Азербайджана доля возобновляемой энергии достигнет 33% в установленной мощности электроэнергии, а в производстве электроэнергии – с нынешних 7% до 25%.
Энергетика
17 ноября 2023 г. 16:55
Пярвиз Шахбазов: Азербайджан достигнет своей цели в области ВИЭ на 3 года раньше

К 2027 году в результате интеграции "зеленой энергии" в объеме 1870 МВт в энергетическую систему Азербайджана доля возобновляемой энергии достигнет 33% в установленной мощности электроэнергии, а в производстве электроэнергии – с нынешних 7% до 25%.

Как сообщает Report, об этом заявил министр энергетики Пярвиз Шахбазов, выступая в онлайн-формате на сессии министров энергетики в рамках второго саммита "Голос глобального юга".

"Это означает, что наш целевой показатель в 30% к 2030 году будет перевыполнен", - сказал министр.

По словам Шахбазова, Баку сотрудничает с международными энергетическими компаниями в реализации проектов "зеленой энергии" общей мощностью до 10 ГВт.

"Азербайджан, играющий стратегическую роль в энергоснабжении на региональном и европейском уровнях, выступает за сбалансированный подход к энергетическому переходу, отдавая предпочтение параллельному развитию традиционных и возобновляемых источников энергии", - сказал он.

Шахбазов также рассказал о стратегических приоритетах Азербайджана в области экспорта энергии и регионального сотрудничества: "Создание коридоров Каспий-Черное море-Европа и Азербайджан-Турция-Европа и экспорт более 5 ГВт "зеленой энергии" по диверсифицированным маршрутам являются нашими стратегическими приоритетами. Эти коридоры также обещают возможности транспортировки зеленой энергии из стран Центральной Азии", - сказал он.

Отметим, что первый саммит "Голос глобального юга", на котором также был представлен Азербайджан, состоялся в январе текущего года.

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Версия на английском языке Azerbaijan will achieve its renewable energy goal 3 years earlier - energy minister
Версия на азербайджанском языке Pərviz Şahbazov: “Azərbaycan bərpa olunan enerji ilə bağlı hədəfinə 3 il tez çatacaq”

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