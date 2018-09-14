 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Пярвиз Шахбазов: Азербайджан будет играть важную роль в газоснабжении континента посредством Южного газового коридора

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр энергетики Пярвиз Шахбазов принял делегацию из членов комитета экономики и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО.

    Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на встрече основное внимание было уделено энергетической политике Азербайджана, долгосрочным перспективам, энергетической безопасности и процессам в глобальном энергетическом пространстве.

    Зампред подкомитета по трансатлантическим экономическим отношениям Жан-Люк Рейцер высоко оценил позицию Азербайджана в глобальной системе энергетической безопасности.

    П.Шахбазов проинформировал гостей о нефтяной стратегии Азербайджана, применяемой с 1994 года, многочисленных соглашениях, международном сотрудничестве в Каспийском регионе. Было отмечено, что, наряду с нефтяной инфраструктурой (трубопроводы Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Новороссийск и Баку-Супса), в стране осуществляется политика диверсификации и в газовой отрасли. Азербайджан, играющий значительную роль в удовлетворении спроса Европы на сырую нефть, будет играть важную роль в газоснабжении континента посредством Южного газового коридора.

    Министр также рассказал о деятельности по нескольким направлениям по использованию возобновляемых источников энергии.

    В ходе беседы были даны ответы на вопросы парламентариев о влиянии Конвенции о правовом статусе Каспийского моря на энергетическое сотрудничество, последние тенденции на мировом нефтяном рынке и другие вопросы.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi