Путин заявил о готовности России поставлять газ через Турцию в Европу

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Россия готова поставлять газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу, заинтересованность в этом у партнеров есть.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом заявил президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Если наши партнеры захотят - мы будем готовы подать газ через территорию Турции в Южную и Юго-Восточную Европу", - заявил он. "Видим, что такая заинтересованность у партнеров есть", - заявил президент России, обсуждая с президентом Турции строительство газопровода "Турецкий поток".

Отметив хороший прогресс по проекту "Турецкий поток", Путин подчеркнул, что "предстоит еще согласовать несколько вопросов - точку входа газопровода, проход по территории Турции, вопросы соблюдения экологической безопасности". "Но если мы будем двигаться теми же темпами, мы выполним все наши планы", - уверен он.

Путин напомнил, что в следующем году должна быть готова первая нитка газопровода, а в конце 2019 года - вторая нитка.