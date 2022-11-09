Путин запретил сделки с иностранными долями некоторых компаний ТЭК

Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сделки с иностранными долям в которых можно проводить только п

Президент России Владимир Путин утвердил список из 191 компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сделки с иностранными долям в которых можно проводить только по специальному разрешению.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, это следует из распоряжения президента, опубликованного на интернет-портале правовой информации.

Так, в данный перечень попали производители оборудования для организаций ТЭК, а также компании, которые оказывают услуги по его сервисному обслуживанию и ремонту, производители и поставщики тепловой и электроэнергии, переработчики нефти и нефтяного сырья, производители продуктов их переработки.

В список попали такие компании, как "Юнипро", "Энел Россия", "Фортум", ТГК-1, "Т Плюс", "Schneider Electric Россия", а также дочерние компании Siemens и BASF. В перечне оказались и российские активы Baker Hughes, которые в пятницу Путин разрешил продать ООО "Нефтесервисные технологии".

Ранее другим указом президента были до конца 2022 года запрещены сделки с долями, принадлежащими лицам из недружественных стран, в российских стратегических компаниях и их "дочках", в проекте "Сахалин-1" и Харьягинском месторождении, в важных компаниях-недропользователях, в обслуживающих российский ТЭК компаниях, а также в российских банках по установленному списку. Сделки могут быть произведены только с разрешения президента.