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    Путин: Заморозка добычи нефти является единственно правильным решением

    Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти

    Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и поддерживает инициативу ОПЕК о фиксации лимитов.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на XXIII Всемирном энергетическом форуме в Стамбуле.

    "В сложившейся ситуации считаем, что заморозка добычи нефти является пожалуй единственно правильным решением сохранения устойчивости всей мировой энергетики", - заявил В.Путин.

    По его словам, данный шаг не нарушит работу рыночных механизмов, а, напротив, ускорит ребалансировку нефтегазового рынка.

    "Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти. Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК о фиксации лимитов на добычу. Рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договоренности, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам и, конечно, поможет унять спекулятивную активность и избежать новых колебаний цен", - подчеркнул глава российского государства.

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