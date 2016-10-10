Путин: Заморозка добычи нефти является единственно правильным решением

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и поддерживает инициативу ОПЕК о фиксации лимитов.

Как сообщает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на XXIII Всемирном энергетическом форуме в Стамбуле.

"В сложившейся ситуации считаем, что заморозка добычи нефти является пожалуй единственно правильным решением сохранения устойчивости всей мировой энергетики", - заявил В.Путин.

По его словам, данный шаг не нарушит работу рыночных механизмов, а, напротив, ускорит ребалансировку нефтегазового рынка.

"Россия готова присоединиться к совместным мерам по ограничению добычи и призывает к этому других экспортеров нефти. Мы поддерживаем недавнюю инициативу ОПЕК о фиксации лимитов на добычу. Рассчитываем, что на заседании ОПЕК в ноябре эта идея воплотится в конкретные договоренности, дав позитивный сигнал рынкам и инвесторам и, конечно, поможет унять спекулятивную активность и избежать новых колебаний цен", - подчеркнул глава российского государства.