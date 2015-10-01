​Путин встретился с главой "ЛУКойла"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин встретился с президентом ОАО «ЛУКойл» Вагитом Алекперовым.

Как передает Report, об этом говорится на сайте Кремля.

«Обсуждались вопросы работы компании в нынешних экономических условиях», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что румынский суд скорректировал сумму ущерба, в причинении которого прокуратура при апелляционной палате Плоешти обвиняет компании Petrotel Lukoil и Lukoil Europe Holdings B.V.