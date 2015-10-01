​Путин встретился с главой "ЛУКойла"

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин встретился с президентом ОАО «ЛУКойл» Вагитом Алекперовым.
Как передает Report, об этом говорится на сайте Кремля.
«Обсуждались вопросы работы компании в нынешних экономических условиях», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что румынский суд скорректировал сумму ущерба, в причинении которого прокуратура при апелляционной палате Плоешти обвиняет компании Petrotel Lukoil и Lukoil Europe Holdings B.V.
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