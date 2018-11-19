Путин: "Турецкий поток" не направлен против кого-либо

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Турецкий поток" не направлен против кого-либо, а демонстрирует умение государств защищать национальные интересы.
Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.
"Подобного рода проекты и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было, проект носит исключительно созидательный характер", - заявил глава российского государства.
По его словам, проект направлен на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан двух стран.
Aydan TopçibaşevaАвтор новости