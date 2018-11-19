Путин: "Турецкий поток" не направлен против кого-либо

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Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ "Турецкий поток" не направлен против кого-либо, а демонстрирует умение государств защищать национальные интересы.

Как передает Report, об этом заявил президент России Владимир Путин на церемонии завершения строительства морского участка газопровода "Турецкий поток" в Стамбуле.

"Подобного рода проекты и данный проект, в частности, не направлен против интересов кого бы то ни было, проект носит исключительно созидательный характер", - заявил глава российского государства.

По его словам, проект направлен на то, чтобы развивать отношения между государствами, создавать устойчивые условия для развития экономики, повышения на этой базе благосостояния граждан двух стран.