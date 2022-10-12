О нас

Путин: Теракты на "Северных потоках" организованы, чтобы разорвать связи РФ с Европой

Путин: Теракты на "Северных потоках" организованы, чтобы разорвать связи РФ с Европой Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Взрывы на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, бенефициарами которых стали США.
Энергетика
12 октября 2022 г. 15:09
Путин: Теракты на Северных потоках организованы, чтобы разорвать связи РФ с Европой

Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Взрывы на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, бенефициарами которых стали США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Это опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам", - сказал президент. По его словам, за терактами на газопроводах стоят те, "кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку".

"Все факты диверсий на энергообъектах РФ доказаны, за этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с РФ и выгодоприобретатели", - сказал он. Он добавил, что после взрывов США смогут поставлять Европе ресурсы по высоким ценам.

Президент отметил, что отремонтировать нитки "Северного потока" можно, но это имеет смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Putin: Attacks on Nord Stream masterminded by those who want to break Russia's ties with Europe

Экслюзивные новости

Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
Заместитель генсека ОТГ: Азербайджан играет объединяющую роль в тюркском мире
12 октября 2022 г. 11:35
Минздрав о нехватке медикаментов 
Минздрав о нехватке медикаментов 
12 октября 2022 г. 10:52
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
MEDİA: После внедрения Реестра медиа начнется прием заявок
11 октября 2022 г. 19:23
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
Подоляк: Целью атак России были исключительно гражданские объекты
10 октября 2022 г. 16:42
Вице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
ФотоВице-премьер Молдовы: Детали соглашения о поставках газа из Азербайджана прорабатываются
10 октября 2022 г. 15:47
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
В Баку с директорами 16 школ расторгнуты трудовые договора по достижению предельного возраста
7 октября 2022 г. 16:08
Защитники Азовстали - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
Защитники "Азовстали" - азербайджанцы: Никто не собирался сдаваться
7 октября 2022 г. 11:18
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Гриффитс: Гордимся участием в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
6 октября 2022 г. 16:55
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
Швейцарская компания заинтересована в углублении сотрудничества с Азербайджаном на освобожденных территориях
6 октября 2022 г. 16:36
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
Посол Польши: Скорость восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет
6 октября 2022 г. 15:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi