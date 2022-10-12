Путин: Теракты на "Северных потоках" организованы, чтобы разорвать связи РФ с Европой

Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Взрывы на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, бенефициарами которых стали США.

Отдельные участники энергорынка ведут подрывную деятельность и уничтожают инфраструктуру конкурентов. Взрывы на "Северных потоках" - это акт международного терроризма, бенефициарами которых стали США.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на форуме "Российская энергетическая неделя".

"Это опаснейший прецедент, конкуренты таким образом заставляют европейцев покупать энергоресурсы по завышенным ценам", - сказал президент. По его словам, за терактами на газопроводах стоят те, "кто уже прибегал к таким диверсиям и был пойман за руку".

"Все факты диверсий на энергообъектах РФ доказаны, за этим стоят те, кто хочет разорвать связи Европы с РФ и выгодоприобретатели", - сказал он. Он добавил, что после взрывов США смогут поставлять Европе ресурсы по высоким ценам.

Президент отметил, что отремонтировать нитки "Северного потока" можно, но это имеет смысл только в случае дальнейшей эксплуатации и обеспечения безопасности.