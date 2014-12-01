Путин: Россия не будет строить "Южный поток"

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ С нового года для Турции будет снижена на 6 процентов цена на российский газ. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Путин допустил, что в сложившихся обстоятельствах Россия будет вынуждена приостановить реализацию проекта «Южный поток». «С учетом потребностей Турции мы готовы расширить «Голубой поток» и построить второй трубопровод», – сказал он.

"Мы считаем, что позиция Еврокомиссии была неконструктивна. По сути, не то что Еврокомиссия помогала бы в реализации этого проекта, мы видим, что создаются препятствия к его реализации. Если Европа не хочет его реализовывать, значит, тогда он не будет реализован", — заявил Путин на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировал телеканал "Россия 24".

По словам главы российского государства, Европа просто не получит таких объемов газа, во всяком случае из России. Кстати, в "Южный поток" "Газпром" уже вложил 5 миллиардов долларов.

"Мы считаем, что это не соответствует экономическим интересам Европы и наносит ущерб нашему сотрудничеству. Но таков выбор наших европейских друзей. Здесь ничего такого нет, они, в конце концов, покупатели", — заявил Путин.

1 декабря сообщалось, что ОАО «Газпром» и турецкая Botash Petroleum Pipeline Corporation подписали меморандум о взаимопонимании. По словам источника Интерфакса, знакомого с ситуацией, документ касается расширения газопровода «Голубой поток». Также он добавил, что меморандум касается и корректировки цен на газ для Турции.

Ранее министр энергетики и природных ресурсов Турции Танер Йылдыз заявлял, что его страна рассчитывает на скидку на российский газ по «Голубому потоку». Сейчас прорабатываются экономические и технические условия увеличения поставок газа на 3 млрд куб. м в год.

Газопровод «Голубой поток» протяженностью 1213 км предназначен для поставок природного газа из России в Турцию через акваторию Черного моря, минуя третьи страны. Сооружение морского участка газопровода длиной 396 км началось в сентябре 2001 года и завершилось в мае 2002 года. Промышленные поставки газа начались в феврале 2003 года, отмечает Report со ссылкой на РБК.

Турция – второй по величине рынок сбыта «Газпрома» в Европе после Германии. Контракт между «Газпромом» и компанией Botas предусматривает поставку 365 млрд куб. м газа на протяжении 25 лет. По итогам девяти месяцев 2014 года Турция увеличила закупки российского газа на 7,2% – до 20,7 млрд куб. м. В 2013 году «Газпром» поставил в Турцию 26,7 млрд куб. м.