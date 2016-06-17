Путин: Россия и Италия заключили контракты на ПМЭФ на 1,3 млрд. долларов

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Россия и Италия заключили контракты на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на 1,3 млрд. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Маттео Ренци по итогам российско-итальянских переговоров на полях ПМЭФ.

"Личное участие господина Ренци в этом мероприятии обеспечило высокий уровень представительства итальянских деловых кругов. Сегодня на полях форума с участием бизнеса из Италии подписано контактов на общую сумму свыше 1,3 млрд. долларов", - сказал Путин.

Российский лидер отметил, что Италия занимает пятое место среди торговых партнеров России. Однако в прошлом году и с начала 2016 года объем торговли между странами сокращается, что связано с экономической конъюнктурой и ограничениями политического характера.

В ходе переговоров, по словам Путина, было уделено особое внимание выработке конкретных шагов по активизации торгово-экономического сотрудничества. "Видим встречную готовность итальянской стороны к нормализации деловых контактов. В ходе переговоров обозначен обоюдный настрой на возобновление работы основных механизмов двустороннего практического взаимодействия", - добавил глава государства.