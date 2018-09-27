Путин: Россия и Азербайджан будут реализовывать перспективные проекты в Каспийском регионе

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Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Рассчитываем, что российские и азербайджанские компании активно займутся реализацией перспективных проектов в Каспийском регионе. Прежде всего в сфере транспорта, грузоперевозок, добычи нефти и газа, экологии и, безусловно, биоресурсов".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании Азербайджано-российского межрегионального форума в Баку.

В.Путин напомнил, что российские энергетические компании работают успешно на рынке Азербайджана. В частности, президент России упомянул работу компании "Роснефть" совместно с госкорпорацией Азербайджана, которая в скором времени приступит к разведке и освоению нефтегазового месторождения.

"Около 4 млрд долларов инвестировал в энергетические проекты в Азербайджане ЛУКОЙЛ, а Транснефть - наша ведущая монополия по транспортировке нефти - обеспечивает надежный транзит азербайджанской нефти на экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск", - перечислил Путин.

"Новые возможности для взаимовыгодной кооперации между нашими государствами открыла и конвенция о статусе Каспийского моря. Это, безусловно, прорывное решение", - отметил Путин.

Вместе с тем президент России заметил, что еще многое предстоит сделать для полномасштабной имплементации этого соглашения.