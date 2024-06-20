Путин: Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов во Вьетнам

Россия готова наладить долгосрочные прямые поставки углеводородов, включая СПГ, во Вьетнам.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером Вьетнама Фам Минь Чинем.
"Эффективно работают совместные предприятия, прежде всего в сфере энергетики: "Вьетсовпетро" на континентальном шельфе Вьетнама и "Русвьетпетро" в Ненецком автономном округе в России. Мы готовы наладить долгосрочные прямые поставки во Вьетнам углеводородного сырья, в том числе СПГ", - сказал Путин.
Президент РФ напомнил, что при содействии России были построены многие объекты электрогенерации во Вьетнаме. "Заинтересованы в новых проектах, участии в модернизации имеющихся ГЭС", - отметил глава российского государства.
Путин подробно остановился и на других направлениях экономического взаимодействия. Глава государства напомнил, что в текущем году в России пройдет очередное заседание межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"Набирают обороты предприятия по сборке автомобильной техники. Имею в виду "Газ" в городе Дананг. Продвигается сотрудничество в агропромышленном секторе. Вьетнамские инвесторы реализуют масштабные проекты в России: в Московской и Калужской областях, в Приморском крае", - указал он.