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Путин: России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа

Путин: России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа Нынешний ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать "малоприятные события".
Энергетика
6 октября 2021 г. 20:55
Путин: России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа
Владимир Путин

Нынешний ажиотаж на газовом рынке невыгоден для России, потому что за ним могут последовать "малоприятные события".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития энергетики.

"Нам такой ажиотаж спекулятивный ни к чему, - сказал Путин, комментируя ситуацию на газовом рынке, в том числе рост цен на газ в Европе. - Как известно, за этими ажиотажами происходят другие малоприятные события. Я помню эти дискуссии в Еврокомиссии, сам был в Брюсселе, разговаривать с этими так называемыми экспертами было весьма сложно, потому что они делают это с известной долей снобизма, их мнение является исключительно верным, ничего другого они слышать никогда не хотели". Он выразил надежду, что "сейчас как-то корректировки будут происходить".

"В то же время нам нужно смотреть в будущее, мы должны ориентироваться на то, что происходит в мире", - заключил Путин.

Президент также отметил, что добыча газа в России должна быть сбалансированной, в том числе не нужно забывать о месторождениях, которые эксплуатируются десятилетиями.

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