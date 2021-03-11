Решения ОПЕК+ позволяют рассчитывать на мягкий переход мировой экономики к норме

Об этом сказал президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности

Решения ОПЕК+ дают основания надеяться на мягкий переход мировой экономики к нормальному режиму.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в четверг президент РФ Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности.

"Я думаю, что решения, которые были приняты в последнее время в рамках ОПЕК+, все-таки дают нам основания полагать, что переход к нормальному режиму мировой экономики будет мягким, спокойным, стабильным. Тем более что [вице-премьеру Александру] Новаку удалось выговорить благоприятные условия для работы нашей отрасли с постепенным повышением добычи", - сказал Путин.

"Будем надеяться, что резких движений здесь не будет", - добавил глава государства.

Комментируя предложение президента "Лукойла" Вагита Алекперова вместе с Минфином проработать вопрос и найти решения по стимулированию проектов по добыче вязкой нефти, Путин отметил, что обратит внимание на поднятую проблему. "Я пометил для себя и попрошу министра энергетики и вице-премьера профильного поработать над этим и доложить затем", - сказал президент РФ.