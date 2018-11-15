Путин прокомментировал колебания цен на нефть

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Текущая цена нефти не очень стабильная, может пойти и вверх, ее движение зависит от многих факторов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент России Владимир Путин журналистам в Сингапуре.

"Ну, вы знаете, мнение экспертов, в том числе российских экспертов, — отскок немножко вниз, немножко вверх, он возможен. И думаю, что сегодняшняя цена такая не очень стабильная, она может пойти и наверх. Связано это со многими факторами, вы это знаете", — сказал Путин журналистам.

Президент России заявил, что обсуждал вопрос цены на нефть в Париже с президентом США Дональдом Трампом.

В. Путин также отметил, что Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+. По его словам, формат зарекомендовал себя положительно.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию.



