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    Путин прокомментировал колебания цен на нефть

    Президент России обсуждал вопрос цены на нефть в Париже с президентом США Дональдом Трампом

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/  Текущая цена нефти не очень стабильная, может пойти и вверх, ее движение зависит от многих факторов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом  заявил президент России Владимир Путин журналистам в Сингапуре. 

    "Ну, вы знаете, мнение экспертов, в том числе российских экспертов, — отскок немножко вниз, немножко вверх, он возможен. И думаю, что сегодняшняя цена такая не очень стабильная, она может пойти и наверх. Связано это со многими факторами, вы это знаете", — сказал Путин журналистам.

    Президент России заявил, что обсуждал вопрос цены на нефть в Париже с  президентом США Дональдом Трампом.

    В. Путин также отметил, что Россия будет продолжать работу в рамках ОПЕК+. По его словам,  формат зарекомендовал себя положительно.  

    ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходились на Россию.

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