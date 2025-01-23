Путин поручил провести ревизию танкерного флота

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку технического состояния танкерного флота России.

Президент РФ Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Савельеву организовать проверку технического состояния танкерного флота России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, такое поручение он дал в четверг на совещании с членами правительства.

Кроме того, президент поручил провести ревизию имеющегося технического, технологического и научного потенциала по ликвидации последствий подобных произошедшей с танкерами в Черном море техногенных аварий.

"Ясно, что эта работам комплексная, она затрагивает сразу деятельность целого ряда ведомств, вот вам с позиции заместителя председателя правительства будет это сделать "с руки", что называется. Поэтому я прошу все это организовать, а потом отдельно доложить по каждой из названных мной позиций", - сказал Путин.