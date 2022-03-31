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Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами Президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.
Энергетика
31 марта 2022 г. 17:40
Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он рассказал, открывая совещание по ситуации в авиационной отрасли.

По его словам, недружественные России страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа.

"Мы предлагаем контрагентам из таких [недружественных РФ] стран понятную и прозрачную схему: чтобы приобрести российский природный газ, они должны открыть рублевые счета в российских банках. Именно с этих счетов будет вестись оплата газа, поставленного, начиная с завтрашнего дня, с 1 апреля текущего года", - пояснил Путин.

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