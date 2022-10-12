Путин: Не станем поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них

Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. За свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", заявил Путин.

Президент РФ отметил, что введение потолка цен на нефть может стать катализатором установления потолка на товары в других отраслях.

По его словам, в 2022 году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки европейским странам на сумму равной около 2% ВВП Еврозоны - свыше 300 млрд. долларов США.