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Путин: Не станем поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них

Путин: Не станем поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.
Энергетика
12 октября 2022 г. 15:25
Путин: Не станем поставлять энергоресурсы в страны, которые ограничат цены на них

Россия не станет поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них.

Как сообщает российское бюро Report, об этом президент России Владимир Путин заявил на на форуме "Российская энергетическая неделя" в Москве.

"Россия не будет действовать вопреки здравому смыслу. За свой счёт оплачивать чужое благополучие. Мы не станем поставлять энергоресурсы в те страны, которые ограничат цены на них", заявил Путин.

Президент РФ отметил, что введение потолка цен на нефть может стать катализатором установления потолка на товары в других отраслях.

По его словам, в 2022 году спотовый механизм ценообразования на газ принесет убытки европейским странам на сумму равной около 2% ВВП Еврозоны - свыше 300 млрд. долларов США.

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Версия на английском языке Putin: Russia won't supply energy resources to countries that cap prices
Версия на азербайджанском языке Putin: “Enerji resurslarının qiymətlərini məhdudlaşdıran ölkələrə tədarük həyata keçirməyəcəyik”

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