Россия не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть, уровень в $60-65 за баррель бюджет РФ вполне устраивает.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств.

"Российская перерабатывающая промышленность сама не заинтересована в слишком высоких ценах на нефть. Ну, средняя полка в районе $60-65 за баррель нас вполне устраивает, у нас не необходимости загонять [цену] наверх, у нас и так появляется приличная маржа, если говорить в бюджетном смысле", - сказал Путин, напомнив, что бюджет России рассчитан исходя из цены $40 за баррель.

Президент отметил, что при такой цене происходит пополнение золотовалютных резервов и резервов правительства.

Глава государства подчеркнул, что Россия будет учитывать все обстоятельства на рынке нефти, в том числе падение уровня добычи в Иране и Венесуэле, проблемы в Ливии, Нигерии, а также уровень потребления нефти и нефтепродуктов в летний период.

"У нас сейчас есть определенные договоренности, я забегать вперед не буду и не скажу сейчас о том, что нам нужно делать во втором полугодии. Но мы будем принимать консолидированные решения", - заключил президент.

Президент также добавил, что механизм сотрудничества РФ с ОПЕК продолжит работать, решения будут консолидированными.

"Мы и дальше будем продолжать эти отношения [с ОПЕК], мы не собираемся вступать в ОПЕК, но у нас сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированными", - сказал он.

Путин отметил, что у России со странами Объединения есть определенные расхождения, связанные с разным пониманием справедливой цены на нефть. Президент напомнил, что, в частности, бюджет Саудовской Аравии рассчитан, исходя из значительно более высокой средней цены на нефть, "поэтому им хочется, чтобы цена держалась повыше".

"У нас нет такой необходимости, имея в виду и более диверсифицированный характер российской экономики", - пояснил президент.