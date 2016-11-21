Путин: Мы готовы заморозить добычу

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ "Мы готовы к тому, чтобы заморозить добычу на той полке, на которой сейчас находится сейчас эта добыча". Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Лиме (Перу).

"Мы не видим никакого ущерба для нашего энергетического сектора. С компаниями ведущими министр энергетики в постоянном контакте. И они готовы к такой работе. Будет ли достигнута договоренность, на 100% я сказать не могу, но большая вероятность того, что она будет достигнута, есть", - подчеркнул президент РФ.

По словам президента, противоречия, которые были внутри ОПЕК, могут быть устранены, потому что острых вопросов внутри уже не осталось: "Ну а мы сделаем со своей стороны все, чего от нас наши партнеры по ОПЕК ожидают. Во всяком случае, для нас заморозить добычу не представляет никакой проблемы".

Заявление В.Путина привело к росту цен на нефть. Так, Brent подорожала на 1,26% - до 47,45 доллара/баррель. Аналитическая группа Report считает, что заявление Путина в действительности сигнализирует о неблагоприятном исходе саммита в Вене. Так, в октябре Россия нарастила ежесуточную нефтедобычу до 11,2 млн баррелей – рекордного уровня постсоветского периода. Заморозка добычи на этом уровне навряд ли устроит ОПЕК. Сейчас Россия занимает первое место по объему нефтедобычи. По этой причине страны-производители потребуют, чтобы Россия сократила нефтедобычу. Согласившиеся на заморозку нефтедобычи другие страны, скорее всего, также не выполнят обещание. Венский саммит может привести к кратковременному росту цен, однако затем ожидается их резкое падение.