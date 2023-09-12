О нас

Путин: К 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год

Путин: К 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год К 2030 году производство сжиженного природного газа в Арктической зоне России должно вырасти до 64 млн тонн в год.
Энергетика
12 сентября 2023 г. 10:59
Путин: К 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год

К 2030 году производство сжиженного природного газа в Арктической зоне России должно вырасти до 64 млн тонн в год.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"К 2030 году производство СПГ в Арктической зоне должно вырасти втрое. Принято решение создать новые линии. Это укрепит технологический суверенитет", - сказал он.

Путин сообщил, что существует необходимость в масштабном обновлении энергетической системы на Дальнем Востоке, поэтому нужно подготовить соответствующую программу. Он отметил, что программа должна быть реализована до 2050 года.

Он сказал, что инвестиции в экономику Дальнего Востока опережают общероссийский показатель в три раза. Если с 2014 по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке - 39%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Названы объемы добычи и экспорта нефти и газа Азербайджана
Названы объемы добычи и экспорта нефти и газа Азербайджана
12 сентября 2023 г. 10:27
Цена азербайджанской нефти упала ниже 97 долларов
Цена азербайджанской нефти упала ниже 97 долларов
12 сентября 2023 г. 09:27
Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК
Мировые цены на нефть выросли на ожиданиях вокруг доклада ОПЕК
12 сентября 2023 г. 09:16
В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа 
В некоторых районах Азербайджана ограничат подачу газа 
11 сентября 2023 г. 14:10
Еврокомиссия улучшила прогноз цен на газ на 2023 год
Еврокомиссия улучшила прогноз цен на газ на 2023 год
11 сентября 2023 г. 13:46
TAP на этой неделе увеличил поставки газа в Грецию и Италию
TAP на этой неделе увеличил поставки газа в Грецию и Италию
11 сентября 2023 г. 12:33
Chevron обратится к регулирующему органу из-за забастовок на своих СПГ-заводах
Chevron обратится к регулирующему органу из-за забастовок на своих СПГ-заводах
11 сентября 2023 г. 10:23
Цены на нефть снизились в рамках коррекции
Цены на нефть снизились в рамках коррекции
11 сентября 2023 г. 09:05
Минэнергетики Казахстана: В ЕАЭС утвердили единую форму паспорта нефти
Минэнергетики Казахстана: В ЕАЭС утвердили единую форму паспорта нефти
9 сентября 2023 г. 15:13
Цена азербайджанской нефти превысила 97 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 97 долларов
9 сентября 2023 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi