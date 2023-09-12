Путин: К 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год

К 2030 году производство сжиженного природного газа в Арктической зоне России должно вырасти до 64 млн тонн в год.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).
"К 2030 году производство СПГ в Арктической зоне должно вырасти втрое. Принято решение создать новые линии. Это укрепит технологический суверенитет", - сказал он.
Путин сообщил, что существует необходимость в масштабном обновлении энергетической системы на Дальнем Востоке, поэтому нужно подготовить соответствующую программу. Он отметил, что программа должна быть реализована до 2050 года.
Он сказал, что инвестиции в экономику Дальнего Востока опережают общероссийский показатель в три раза. Если с 2014 по 2022 год рост инвестиций в основной капитал по всей стране составил 13%, то на Дальнем Востоке - 39%.