Путин: К 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год

Путин: К 2030 году производство СПГ в Арктике вырастет до 64 млн тонн в год

К 2030 году производство сжиженного природного газа в Арктической зоне России должно вырасти до 64 млн тонн в год.

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