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Путин и Эрдоган обсудили поставки газа и создание хаба в Турции

Путин и Эрдоган обсудили поставки газа и создание хаба в Турции Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.
Энергетика
16 января 2023 г. 18:30
Путин и Эрдоган обсудили поставки газа и создание хаба в Турции

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели телефонный разговор.

Как сообщает российское бюро Report, лидеры двух стран подтвердили готовность сотрудничества в сфере поставок российского газа и создании регионального газового хаба в Турции.

"С обеих сторон подтвержден настрой на дальнейшее комплексное развитие российско-турецкого сотрудничества. В числе приоритетов - взаимодействие в сфере энергетики, включая поставки российского природного газа и создание в Турции регионального газового ''хаба''",- сообщается на сайте Кремля.

В ходе разговора стороны также обсудили ситуацию в Украине. Речь шла в том числе об обмене пленными, в первую очередь ранеными.

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