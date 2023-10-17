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Путин: Газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет через Монголию в Китай

Путин: Газопровод "Сила Сибири - 2" пройдет через Монголию в Китай Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода "Сила Сибири - 2", который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться хорошем темпе.
Энергетика
17 октября 2023 г. 17:53
Путин: Газопровод Сила Сибири - 2 пройдет через Монголию в Китай

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что строительство газопровода "Сила Сибири - 2", который пройдет через территорию Монголии в Китай, будет двигаться хорошем темпе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на встрече с президентом Монголии Ухнаагийн Хурэлсухом.

"У нас есть значимые проекты, многоплановые, в том числе совместно с Китайской Народной Республикой, имею в виду, например, строительство газопроводной системы через Монголию в Китай. Все согласны с этим проектом, все стороны хотят участвовать, хотят работать. Дело в реализации, думаю, мы будем двигаться хорошими темпами", - сказал он.

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