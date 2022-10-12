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Путин: действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков

Путин: действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков Действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков.
Энергетика
12 октября 2022 г. 03:12
Путин: действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков

Действия России в ОПЕК+ направлены на стабилизацию мировых рынков.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече со своим коллегой из ОАЭ Мухаммедом бен Зейдом Аль Нахайяном.

По словам российского лидера, данная мера (решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу на 2 млн баррелей в сутки - ред.) не предпринималась для того, чтобы создать кому-то проблемы.

"Наши действия направлены на то, чтобы создать стабильность на мировых энергетических рынках с тем, чтобы и потребители энергоресурсов, и те, кто занимаются добычей, поставщики на мировые рынки чувствовали себя спокойно, стабильно и уверенно", — сказал В. Путин.

Напомним, что 5 октября страны ОПЕК+ проголосовали за сокращение добычи нефти на 2 млн баррелей в день. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден разочарован данным решением, а в Госдепе США сообщили о подготовке ответных мер на действия организации.

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Версия на азербайджанском языке Putin: “Rusiyanın OPEC+-dakı fəaliyyəti dünya bazarlarını sabitləşdirməyə yönəlib”

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