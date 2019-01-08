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    Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в Калининграде

    Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В России ввели в эксплуатацию плавучий регазификационный терминал "Маршал Василевский" у берегов Калининградской области.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, президент России Владимир Путин дал команду обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту - морем в сжиженном виде.

    Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей (около 895 млн долларов CША).

    "Газпром" в момент запуска терминала заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Беларусь и Литву по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.

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