Путин дал команду на ввод в эксплуатацию плавучего СПГ-терминала в Калининграде

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В России ввели в эксплуатацию плавучий регазификационный терминал "Маршал Василевский" у берегов Калининградской области.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, президент России Владимир Путин дал команду обеспечить возможность поставок газа в область по альтернативному маршруту - морем в сжиженном виде.

Стоимость проекта составила более 60 млрд рублей (около 895 млн долларов CША).

"Газпром" в момент запуска терминала заявил об одновременном прекращении транзита газа в западный анклав России через Беларусь и Литву по газопроводу Минск - Вильнюс - Каунас - Калининград.