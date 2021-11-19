Псаки: ОПЕК должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы поставок нефти на мировые рынки.

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы поставок нефти на мировые рынки.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы хотим убедиться, что страны - члены ОПЕК удовлетворяют потребности спроса при достаточных поставках. Это то, на чем мы настаивали в прошлом", - отметила она, подчеркнув, что по данному вопросу пока ничего нового сказать не может.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что администрация президента США Джозефа Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи доли нефти из их стратегических резервов. "На сегодня у меня нет ничего нового. Я хотела бы повторить, мы поддерживаем связь с рядом должностных лиц и лидеров стран, включая Китай, а также с теми странами мира, которые добывают нефть, по поводу обеспечения достаточных поставок углеводородов", - указала пресс-секретарь. Она добавила, что в распоряжении США имеется целый ряд средств в связи со значительным подорожанием бензина в стране, однако она не стала их уточнять.