О нас
Report Georgia
Аудио новости

Псаки: ОПЕК должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы нефти

Псаки: ОПЕК должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы нефти Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы поставок нефти на мировые рынки.
Энергетика
19 ноября 2021 г. 22:47
Псаки: ОПЕК должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы нефти

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) должна удовлетворять текущий спрос и обеспечивать достаточные объемы поставок нефти на мировые рынки.

Как передает Report, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на регулярном брифинге для журналистов.

"Мы хотим убедиться, что страны - члены ОПЕК удовлетворяют потребности спроса при достаточных поставках. Это то, на чем мы настаивали в прошлом", - отметила она, подчеркнув, что по данному вопросу пока ничего нового сказать не может.

Ее попросили прокомментировать сообщения о том, что администрация президента США Джозефа Байдена попросила руководство Южной Кореи, Китая, Индии и Японии изучить возможность продажи доли нефти из их стратегических резервов. "На сегодня у меня нет ничего нового. Я хотела бы повторить, мы поддерживаем связь с рядом должностных лиц и лидеров стран, включая Китай, а также с теми странами мира, которые добывают нефть, по поводу обеспечения достаточных поставок углеводородов", - указала пресс-секретарь. Она добавила, что в распоряжении США имеется целый ряд средств в связи со значительным подорожанием бензина в стране, однако она не стала их уточнять.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое важное

ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
ООН приняла инициированную президентом Азербайджана резолюцию
19 ноября 2021 г. 11:24
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
Эрдоган впервые с 2013 года провел телефонный разговор с премьером Израиля
18 ноября 2021 г. 21:53
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
Помощник госсекретаря США выразила обеспокоенность напряженностью на азербайджано-армянской границе
18 ноября 2021 г. 20:53
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
ВС Армении вновь обстреляли позиции азербайджанской армии в товузском направлении
18 ноября 2021 г. 15:46
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
Сахиба Гафарова: На такие шаги Армении в будущем будет дан адекватный ответ
17 ноября 2021 г. 23:46
Азербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
ФотоАзербайджан избран членом Исполнительного совета ЮНЕСКО
17 ноября 2021 г. 20:36
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
Магеррам Ибрагимов и Сирадж Абышов включены в список журналистов, убитых при исполнении служебных обязанностей
17 ноября 2021 г. 15:02
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
Генпрокуратура: В связи с провокацией Армении на границе заведено уголовное дело
17 ноября 2021 г. 11:58
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в обеспечении мира и безопасности в регионе
16 ноября 2021 г. 18:17
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
Минобороны Азербайджана: Противник в панике оставляет свои позиции
16 ноября 2021 г. 16:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi