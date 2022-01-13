Проведены консультации по либерализации рынка электроэнергии

При поддержке Посольства Великобритании в Азербайджане состоялись очередные консультации между специалистами Агентства по регулированию энергетических вопросов (EMTA) и регулирующего органа Ofgem Великобритании по вопросам либерализации рынка электроэнерг

При поддержке Посольства Великобритании в Азербайджане состоялись очередные консультации между специалистами Агентства по регулированию энергетических вопросов (EMTA) и регулирующего органа Ofgem Великобритании по вопросам либерализации рынка электроэнергии в сфере энергетического регулирования.

Об этом сообщает Report со ссылкой на EMTA.

Специалист отдела либерализации и привлечения инвестиций в энергетической сфере EMTA Эльчин Мирзоев выступил с презентацией о либерализации в электроэнергетическом секторе Азербайджана, рассказал о текущем состоянии электроэнергетического рынка и работ, проделанных в этой сфере за прошедший период.

Генеральный менеджер Ofgem по связям с инвесторами Эйдан Стрингфелло рассказал об истории либерализации рынка электроэнергии в Великобритании и разделения компонентов по секторам, а также об основных этапах развития энергетической политики, а также о роли Ofgem в защите интересов потребителей и поощрении конкуренции.

Элеонора Вуд, заместитель директора Ofgem по стратегии и декарбонизации, рассказала об истории отделения производства электроэнергии от передающей сети и подчеркнула, что конкуренция на оптовых рынках поощряется посредством тарифного регулирования и создания благоприятного инвестиционного климата.

Руководитель отдела политики розничного рынка Ofgem Мегна Тевари рассказала о политике Ofgem в отношениях с поставщиками и потребителями на розничном рынке, а также в тарифном регулировании.

Консультации продолжились интерактивной сессией вопросов и ответов.