Протестующие шахтеры и энергетики перекрыли центр Варшавы

Центр Варшавы перекрыт протестующими шахтерами и энергетиками, которые требуют прояснить ситуацию о будущем угольных шахт и электростанций, а также повышения зарплат на 15%.

Центр Варшавы перекрыт протестующими шахтерами и энергетиками, которые требуют прояснить ситуацию о будущем угольных шахт и электростанций, а также повышения зарплат на 15%.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

В протесте, организованном профсоюзом энергокомпании Enei, принимают участие несколько тысяч человек, в частности, работники шахты "Богданка", электростанций Козенице и Поланец.

Протестующие обеспокоены будущем угольного сектора в связи с планами Евросоюза переходить на экологически нейтральные источники энергии.

"Требуем немедленных переговоров о будущем угольных шахт и электростанций, которые попали под угрозу уничтожения из-за так называемой "зеленой трансформации", - сказано в заявлении организаторов протестов.