Проштрафившиеся в мае страны ОПЕК+ представили графики сокращения добычи нефти

Все страны альянса ОПЕК+, которые в мае не полностью сократили добычу нефти, на этой неделе представили в секретариат ОПЕК свои планы компенсации обязательств на ближайшие месяцы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сказал глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Те, которые обсуждались тогда на JMMC (на заседании министерского мониторингового комитета 18 июня) страны, которые значительно недовыполнили, они все представили", - отметил он.

По словам Новака, эти графики сокращения добычи не нуждаются в процедуре одобрения, поскольку соглашение ОПЕК+ является добровольным. "Страны добровольно говорят о том, что они готовы выполнять в полном объеме сделку", - пояснил Новак.

Он наравне с саудовским министром энергетики Абдель Азизом бен Сальманом возглавляет работу комитета.

Министр также добавил, что Россия "привержена стопроцентному исполнению сделки". "Мы эти обязательства, которые взяли на себя, будем исполнять", - заключил он.

Заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ состоялось 18 июня. Основное внимание встречи было посвящено исполнению условий сделки по сокращению добычи нефти на 9,7 млн б/с. По итогам мая соглашение выполнено на 87%. Только на 46% от своей квоты добычу сократил Ирак, занимающий второе место в ОПЕК по объемам производства, на 40% - Габон. Лучше были показатели у Казахстана - 71%, Анголы и Нигерии - по 74%. Таким образом, ОПЕК+ не удалось убрать с рынка примерно 1,3 млн баррелей в сутки, чтобы достичь стопроцентного выполнения сделки.

Ирак и Казахстан уже представили свои планы по компенсации недостающего объема на заседании министерского мониторингового комитета 18 июня. До 22 июня их должны были представить остальные. Им было предложено расписать график сокращения добычи с учетом компенсаций в течение июля - сентября.