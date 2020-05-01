Прошло заседание, посвященное возобновляемым источникам энергии

Состоялось третье заседание комиссии, созданной распоряжением президента Азербайджана "О мерах по реализации пилотных проектов в области использования возобновляемых источников энергии".

Как сообщает Report со ссылкой на министерство, на заседании под председательством министра энергетики Пярвиза Шахбазова в онлайн-формате были обсуждены вопросы, связанные с реализацией пилотных проектов.

Министр напомнил, что 9 января текущего года Министерство энергетики подписало контракты на реализацию пилотных проектов в области возобновляемых источников энергии с компаниями ACWA Power и Masdar. В рамках проекта будут построены солнечная электростанция мощностью 200 МВт (Masdar) и ветровая электростанция мощностью 240 МВт (ACWA Power).

Затем был заслушан отчет о проделанной работе рабочих групп, созданных в целях выполнения стоящих перед комиссией задач.

Отмечено, что для реализации проектов уже проделана большая часть работ по выделению земельных участков, проведены обсуждения с компаниями по интеграции в сеть, представлены технические условия и схемы.

Совместно с консалтинговыми компаниями подготовлены проекты контрактов, которые будут подписаны с компаниями ACWA Power и Masdar, и в настоящее время они обсуждаются с соответствующими структурами.