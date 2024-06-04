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Прошли обсуждения по вопросам повестки энергодиалога Азербайджан-ЕС

Прошли обсуждения по вопросам повестки энергодиалога Азербайджан-ЕС Оценены перспективы поставок газа из Азербайджана и потока "зеленой энергии" из Каспийского моря в Европу.
Энергетика
4 июня 2024 г. 20:00
Прошли обсуждения по вопросам повестки энергодиалога Азербайджан-ЕС

Оценены перспективы поставок газа из Азербайджана и потока "зеленой энергии" из Каспийского моря в Европу.

Как сообщает Report, об этом в своем аккаунте в социальной сети "Х" написал министр энергетики Пярвиз Шахбазов.

"На встрече с директором Еврокомиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристиной Лобилло Борреро мы провели плодотворные обсуждения по вопросам повестки дня энергетического диалога Азербайджан-ЕС. В плоскости энергетических и климатических целей Европы мы оценили вопросы, связанные со спросом на газ, поставками газа из Азербайджана и перспективами потока "зеленой энергии" из Каспийского моря в Европу, обсудили сотрудничество по проекту коридора "зеленой энергии", - написал министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXəzərdən Avropaya “yaşıl enerji” axınının perspektivləri dəyərləndirilib

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