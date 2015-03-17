Состоялась церемония закладки трубопровода TANAP

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Карсе (Турция) состоялась церемония закладки строительства газопровода TANAP. Как сообщает Report со ссылкой на сайт "Hürriyet", на церемонии принимали участие президенты Турции Реджеп Тайиб Эрдоган, Азербайджана Ильхам Алиев и Грузии Георгий Маргвелашвили.

Азербайджанский природный газ, пройдя через территорию Грузию, попадет в строящийся газопровод, который будет иметь начало в Селимском районе Карса, оттуда газ через Ипсальский район Эдирны поступит в Грецию, а дальше в Италию и оттуда в Европу.

Общая длина трубопровода составит 1 841 км. Стоимость проекта составляет примерно 10 млрд. долларов. Уже в 2018 году запланирована сдача газопровода в эксплуатацию. К 2026 году запланирована транспортировка природного газа по этому трубопроводу в объеме 31 млрд. кубометров.

Отметим, что доля Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) в проекте составляет 58%, доля турецкой компании "Botaş" - 30%, а BP имеет в этом проекте долю в 12%.