Пропускная способность Южно-Кавказского трубопровода возросла на 51%

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию

В первом квартале операционные расходы на деятельность в рамках проекта Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) составили 13 млн долларов США, что на 1 млн долларов или 8,3% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 2 млн долларов, что идентично показателю за прошлый год.

Среднесуточная пропускная способность ЮКТ за указанный период составила 50,74 млн кубометров газа, что на 17,14 млн кубометров или 51% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), AzSCP и LUKoil (по 10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), NICO (10%), TPAO (19%).