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Пропускная способность Южно-Кавказского трубопровода возросла на 40%

Пропускная способность Южно-Кавказского трубопровода возросла на 40% В первом полугодии расходы в рамках проекта Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) составили 38 млн долларов США, что на 40% больше, чем в 2020 году.
Энергетика
6 августа 2021 г. 15:08
Пропускная способность Южно-Кавказского трубопровода возросла на 40%

В первом полугодии расходы в рамках проекта Южно-Кавказского трубопровода (ЮКТ) составили 38 млн долларов США, что на 40% больше, чем в 2020 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период операционные расходы повысились на 23%, составив 27 млн долларов, капитальные расходы составили 11 млн долларов, увеличившись в 2,2 раза.

Среднесуточная пропускная способность ЮКТ за указанный период составила 46,5 млн кубометров газа, что на 42% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ. С декабря 2020 года газ поставляется в Европу.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), Petronas (15,5%), AzSCP, NICO и LUKoil (по 10%), SGC Midstream (6,7%).

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Версия на английском языке South Caucasus Pipeline daily average throughput increases by 42%
Версия на азербайджанском языке Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinin xərcləri 40%, ötürücülük gücü isə 42% artıb

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