​Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 33%

В январе-сентябре 2019 года операционные расходы на деятельность в рамках проекта Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) и расширенного ЮКГ составили 33 млн долларов, что на 6 млн долларов или 22,2% больше, чем в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 28 млн долларов, что на 280 млн долларов или в 11 раз меньше аналогичного показателя за 2018 год.

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода и расширенного трубопровода за указанный период превысила 28 млн кубометров газа, что на 7 млн кубометров или 33,3% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

А среднесуточная пропускная способность ЮКГ превысила 28 млн кубометров, что на 6 млн кубометров или 27,3% больше прошлогоднего показателя.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%).

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан и Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ.

ЮКГ и расширенный ЮКГ имеют двух операторов. Компания BP является ответственным техническим оператором по строительству и эксплуатации объектов, SOCAR - ответственным коммерческим оператором.