Пропускная способность Южно-Кавказского газопровода возросла на 26%

В 2019 году операционные расходы на деятельность в рамках проекта Южно-Кавказского газопровода (ЮКГ) и расширенного ЮКГ составили 48 млн долларов США, что на 9 млн долларов или 23,07% больше, чем в 2018 году.

Как сообщает Report со ссылкой на BP-Azerbaijan, за этот период капитальные расходы на деятельность по проекту составили 34 млн долларов, что на 318 млн долларов или в 10,4 раза меньше аналогичного показателя за 2018 год.

Среднесуточная пропускная способность Южно-Кавказского газопровода и расширенного трубопровода за указанный период составила 29 млн кубометров газа, что на 6 млн кубометров или 26,09% больше показателя за соответствующий период прошлого года.

По данному трубопроводу со дня введения в эксплуатацию в конце 2006 года осуществляются поставки газа "Шахдениз" в Азербайджан, Грузию и Турцию, в июне 2018 года начались поставки коммерческого газа в Турцию по расширенному ЮКГ.

Основными акционерами ЮКГ являются компании BP (28,8%), TPAO (19%), AzSCP (10%), SGC Midstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NICO (10%).