ПРООН: Разминирование освобожденных территорий является основным приоритетом

Проделывается огромная работа ПРООН совместно с ЕС для восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Проделывается огромная работа ПРООН совместно с ЕС для восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как cообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что несколько инициатив были уже выдвинуты в этой связи, а разминирование является основным приоритетом.

"Приветствуем идею Азербайджана, что эти территории должны быть примером с точки зрения зеленой экономики. Мы будем рады поддержать Азербайджан в этом", - заявил Хожиматов.

Он отметил, что в целом ПРООН работает с Азербайджаном в разных секторах, включая частный сектор.