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ПРООН: Разминирование освобожденных территорий является основным приоритетом

ПРООН: Разминирование освобожденных территорий является основным приоритетом Проделывается огромная работа ПРООН совместно с ЕС для восстановления освобожденных территорий Азербайджана.
Энергетика
3 июня 2022 г. 12:37
ПРООН: Разминирование освобожденных территорий является основным приоритетом

Проделывается огромная работа ПРООН совместно с ЕС для восстановления освобожденных территорий Азербайджана.

Как cообщает Report, об этом заявил временный поверенный в делах ПРООН в Азербайджане Сухроб Хожиматов, выступая на Бакинском энергетическом форуме.

Он отметил, что несколько инициатив были уже выдвинуты в этой связи, а разминирование является основным приоритетом.

"Приветствуем идею Азербайджана, что эти территории должны быть примером с точки зрения зеленой экономики. Мы будем рады поддержать Азербайджан в этом", - заявил Хожиматов.

Он отметил, что в целом ПРООН работает с Азербайджаном в разных секторах, включая частный сектор.

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Версия на английском языке UNDP: Demining of liberated territories - top priority
Версия на азербайджанском языке UNDP: “Azad edilmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsi əsas prioritetdir”

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