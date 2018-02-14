ПРООН: Азербайджан может заработать 99 млрд долларов от экспорта природного газа в ближайшие 60 лет

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ 1-2 марта в Женеве (Швейцария) состоится форум по целям развития ООН.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель директора регионального бюро Программы развития ООН по Европе и СНГ Растислав Врбенски на консультационном семинаре по докладу "Актуализация, ускорение и поддержка политики" (MAPS), организованном Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН).

Он отметил, что Азербайджан на форуме будет представлен заместителем премьер-министра.

Главный консультант ПРООН и основной автор доклада MAPS Бен Слей сказал, что экономное использование Азербайджаном запасов нефти и газа имеет очень важное значение: "Хотя Азербайджан обладает богатыми запасами углеводородов, они не неисчерпаемы. По нашим расчетам, прогнозируемых запасов нефти в Азербайджане может хватить на 23 года. Инвестиции в альтернативные источники энергии следует увеличить в целях охраны окружающей среды и сохранения ресурсов. Если инвестировать в эту область, Азербайджан сможет увеличить свои доходы от экспорта газа. По нашим расчетам, основанным на прогнозируемых запасах газа, Азербайджан заработает в среднем 44 млрд долларов от экспорта газа. Если же расширить использование альтернативных и возобновляемых источников энергии, объем экспортируемого природного газа увеличится, и к 2078 году доходы от этого экспорта составят 99 млрд долларов".