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Промпроизводство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 8%

Промпроизводство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 8% В прошлом году промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане было произведено промышленной продукции на 66,6 млрд манатов, производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 2%, а в ненефтегазовом - выросло на 8%
Энергетика
16 января 2024 г. 13:33
Промпроизводство в ненефтегазовом секторе Азербайджана выросло на 8%

В прошлом году промышленными предприятиями и индивидуальными предпринимателями в Азербайджане было произведено промышленной продукции на 66,6 млрд манатов, производство продукции в нефтегазовом секторе сократилось на 2%, а в ненефтегазовом - выросло на 8%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Согласно отчету, 67,4% промышленной продукции было произведено в горнодобывающем секторе, 27,1% - в перерабатывающем секторе, 4,6% - в секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, а 0,9% - в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов.

В промысловом секторе добыча товарной нефти снизилась на 7,6%, а добыча товарного газа выросла на 4,2%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром объем производства вырос на 0,6%, а в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов - на 15,5%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın qeyri neft-qaz sektorunda sənaye istehsalı 8 % artıb

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