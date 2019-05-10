Промышленный комплекс SOCAR в Турции принесет доходы как Азербайджану, так и братской стране - ИНТЕРВЬЮ

Интервью Report с Замначальника отдела по связям с общественностью и мероприятиям Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) Ибрагимом Ахмедовым о деятельности SOCAR Turkey Energy.

В мае этого года планировалось начало подготовки FEED-проектирования нового нефтехимического комплекса Меркурий в Турции. Приступили ли к разработке проекта? Турецкие партнеры хотели присоединиться к данному проекту. Ведутся ли переговоры по этому вопросу?

Начиная с приобретения Petkim в 2008-ом году за 2,04 млрд долларов, SOCAR продолжает развивать свои инвестиции в Турции. К концу года мы планируем совместно с ВР заложить основу нового проекта стоимостью около 1,8 млрд долларов. Мы объявили тендер по проектированию нового комплекса, результаты которого будут обнародованы в ближайшие месяцы. Проект имеет большое значение не только для Азербайджана в плане увеличения доходов нашей страны, но и для Турции, поскольку после открытия этого комплекса Турция больше не будет нуждаться в импорте 1 млн тонн очищенной терефталевой кислоты (PTA). Также мы заменим ежегодный импорт 800 тыс. тонн параксилола на продукцию нашего собственного производства внутри страны. Реализация этого проекта является важным звеном в интеграции нашего промышленного комплекса в Турции, уже включающего в себя НПЗ STAR и Petkim, поскольку в новом комплексе в качестве сырья будет использоваться наша собственная продукция – реформат, получаемый при переработке нефти на НПЗ STAR. Интеграция будущего комплекса в уже имеющуюся на полуострове инфраструктуру SOCAR, непосредственная близость к собственному источнику сырья являются решающими факторами высокой рентабельности данного проекта. Мы планируем ввести новый комплекс в эксплуатацию в 2023 году.

В каком объеме сейчас НПЗ STAR экспортирует нефтепродукты и куда? С мая планировалось принимать и другие сорта нефти на переработку. Начался ли этот процесс, и какие сорта уже принимаются?

НПЗ STAR, открытие которого состоялось в октябре 2018 года с участием президентов Азербайджана и Турции, поэтапно увеличивает производственную мощность. Начиная с января этого года завод поставляет нафту в Petkim и постепенно выходит на полную мощность. В этом году НПЗ STAR переработает в общей сложности 8 миллионов тонн сырой нефти. Деятельность НПЗ позволит также частично заместить импорт некоторых нефтепродуктов в Турцию и, таким образом, внесет значительный вклад в сокращение дефицита во внешней торговле этой страны. STAR будет производить еще один нефтехимический продукт – реформат, который имеет большое значение для нашего нового нефтехимического комплекса, где этот продукт будет проходить дальнейшую переработку, превращаясь в нефтехимические продукты с высокой добавленной стоимостью. До введения нового комплекса в эксплуатацию, производимый на НПЗ STAR реформат будет эксплуатироваться. НПЗ производит нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью, такие как дизельное топливо, реактивное топливо, СПГ и нефтяной кокс. Сбыт этих продуктов на рынке Турции и за его пределами означает дополнительные сотни миллионов ежегодной прибыли для Азербайджана и покрытие значительной части дефицита торгового баланса для Турции.

До 2021 года планируется увеличить мощности хранения нефти и нефтепродуктов на НПЗ. Начался ли этот процесс и сколько средств будут направлены на эти цели?

Для повышения эффективности НПЗ STAR мы планируем дополнительно инвестировать около 700 миллионов долларов. Большая часть этих инвестиций будет направлена на увеличение емкости хранилищ. Мы увеличим емкость хранилищ с 1,6 млн. кубометров до 2,5 млн. кубометров.

Осуществляются ли поставки топлива для Стамбульского аэропорта? В каком объеме SOCAR Aviation уже осуществила поставки?

В результате тендера, SOCAR Aviation, входящая в состав SOCAR, получила право на поставки 700 тысяч тонн реактивного топлива в течение 5 лет для Стамбульского аэропорта, который после полного завершения станет одним из крупнейших аэропортов мира. Общий спрос Турции на реактивное топливо составляет около 5 миллионов тонн в год. НПЗ STAR, годовой объем производства которого составляет 1,5 млн тонн, позволит в значительной степени удовлетворить растущий спрос на реактивное топливо в братской стране.

Акционеры Petkim на общем заседании в конце марта 2019 года приняли решение об увеличении уставного капитала холдинга с нынешних 1 млрд 650 млн турецких лир (TL) до 2 млрд 112 млн TL. За счет чего это произойдет? Будет ли эмиссия ценных бумаг?

Рассматривается выпуск бонусных акций, но без каких-либо затрат для акционеров.

Когда завершится процесс оформления сделки по активам EWE A.G? Совет по вопросам конкуренции Турции дало согласие на это? Что это даст SOCAR?

30 января 2019 года было достигнуто соглашение между SOCAR и EWE о покупке Bursagaz, Kayserigaz, Enervis, EWE Enerji и Millenicom. Для завершения сделки требуется согласие антимонопольного органа, органа регулирования рынка энергии и органа информационных технологий и коммуникаций. Мы надеемся получить их одобрение в этом или следующем месяце. SOCAR действует на газовом рынке Турции с 2013 года. В прошлом году мы начали транспортировку природного газа по трубопроводу TANAP. Включая Kayserigaz и Bursagaz в наши активы, мы завершаем цепочку производства-торговли-транспортировки-распределения, добавляя сюда звено распределения.

Завершилось строительство II-ой фазы SOCAR Terminal (Petlim), планировалось получение разрешения на операции в рамках данного этапа. На какой стадии находится этот процесс?

Вторая фаза SOCAR Terminal, крупнейшего контейнерного терминала в Эгейском регионе с инвестицией в 400 млн долларов, была завершена в сентябре 2017 года. С мая 2018 года были получены все разрешения на операции в рамках данного этапа и грузооборот терминала достиг 1,5 млн TEU. Являясь одним из крупнейших портовых терминалов региона, SOCAR Terminal теперь может обслуживать контейнеровозы последнего поколения вместимостью до 18 тыс. TEU.

Афет Гасанова