Промышленное производство в Азербайджане увеличилось на 2%

В январе-августе этого года в промышленном секторе Азербайджана произведено продукции на 30,9 млрд манатов, что на 2% больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственный комитет статистики, объем производства продукции в ненефтяном секторе промышленности вырос на 15,2%.

Согласно статданным, 70% промышленной продукции произведено в секторе горнорудной промышленности, 25,1% - перерабатывающем секторе, 4,2% - производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром, 0,7% - водоснабжения, очистки и переработки отходов.

Добыча нефти в секторе горнорудной промышленности сократилась на 2,5%, товарного газа увеличилась на 30,9%.

В секторе производства, распределения и снабжения электроэнергией, газом и паром наблюдается рост на 3,3%, в секторе водоснабжения, очистки и переработки отходов – на 8,5%.