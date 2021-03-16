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Прокачка транзитной нефти по BTC выросла на 46%

Прокачка транзитной нефти по BTC выросла на 46% В январе-феврале по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 5 млн 800,5 тыс. тонн нефти.
Энергетика
16 марта 2021 г. 18:10
Прокачка транзитной нефти по BTC выросла на 46%

В январе-феврале по магистральным нефтепроводам Азербайджана было транспортировано 5 млн 800,5 тыс. тонн нефти.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, 76,5% транспортировок осуществлялось по нефтепроводу Баку-Тбилиси-Джейхан.

За два месяца объем транспортировок нефти сократился на 7,5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года.

За январь-февраль по Баку-Тбилиси-Джейхан было транспортировано 4 млн 437,2 тыс. тонн нефти, что на 11,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период транзит нефти по BTC составил 393,1 тыс. тонн (на 45,7% больше).

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Версия на английском языке Transit oil transportation via BTC grows about 46%
Версия на азербайджанском языке BTC kəməri ilə nəql edilən tranzit neftinin həcmi 46 %-dək artıb

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